Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил первый матч женской команды клуба в Суперлиге, а также ответил, когда ЖФК «Зенит» начнет играть на «Газпром-Арене».

Слова Медведева приводит официальный сайт «Зенита». По словам гендиректора клуба, видно было, что команда ЦСКА сильна, футболистки умеют обращаться с мячом, однако «Зенит» вел в счете, а вратарь команды Алена Беляева играла блестяще.

«Очень хороший футбол, самоотверженный, открытый, откровенный», — отметил специалист, добавив, что чем больше таких матчей будет в женском футболе, тем больше внимания будут обращать болельщики на этот вид спорта.

«Как только стадион «Смена» будет полностью заполняться, тогда мы перейдем на более вместительную «Газпром Арену», — заключил Медведев.

Напомним, «Зенит» уступил в первом матче женской Суперлиги московскому ЦСКА со счетом 2:1.