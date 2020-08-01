Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о том, готов ли иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун к трансферу в европейский топ-чемпионат.

В эфире «Матч ТВ» Черчесов отметил, что не ему рассуждать о том, пора ли Азмуну переезжать в Европу или нет.

«Он дорос до европейского уровня, потому что «Зенит» – команда европейского уровня. И чемпионат наш европейского уровня», — отметил тренер, добавив, что в то же время есть внутреннее состояние игрока. Азмун может играть хорошо, но иметь внутри желание уехать в другой клуб.

Напомним, по ходу сезона-2019/20 в РПЛ в СМИ появлялась информация об интересе ряда итальянских клубов к Сердару Азмуну.