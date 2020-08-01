Женская команда «Зенита» провела первый официальный матч в истории, Семак был назвал лучшим тренером в РПЛ, а за океаном стартовал розыгрыш Кубка Стэнли: главные новости за 1 августа — в традиционном дайджесте Nevasport.

Семак был назван лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2019/20

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак был признан лучшим тренером Российской Премьер-лиги по итогам сезона-2019/20. В голосовании участвовали главные тренеры клубов РПЛ, капитаны команд, коллегия из пяти экспертов телеканала «Матч Премьер, представители семи спортивных СМИ, а также главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Футболистки «Зенита» уступили ЦСКА в первом туре Суперлиги

Женский футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга уступил московскому ЦСКА в матче первого тура российской Суперлиги. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяек поля. Счет в матче был открыт на 2-й минуте встречи, мяч забила футболистка «Зенита» Елена Шестернева. В первом же тайме москвички сравняли счет: это сделала Габриэль Онгене на 20-й минуте. Во втором тайме защитница «Зенита» Дарья Шквара получила красную карточку, пенальти реализовала Надежда Смирнова.

«Зенит» презентовал новую форму на сезон 2020/2021

Зенит» представил домашний и гостевой комплект формы сезона 2020/2021. Как и прежде, техническим спонсором клуба выступает Nike. Домашняя форма «Зенита» выполнена в фирменных цветах клуба — от синего к светло-голубому. Выездная форма получила новый оттенок — теперь форма выполнена в светло-серых тонах.

«Зенит» получил премию «Фэйр Плэй» по итогам сезона в РПЛ

Петербургский «Зенит» стал обладателем премии Liga Fair Play по итогам сезона-2019/20 в Российской Премьер-лиге. Об этом было объявлено в эфире телеканала «Матч ТВ» во время вручения премии «Главные герои футбольного сезона». При определении победителя учитывалось количество желтых и красных карточек команды за весь сезон, зрелищность игры, поведение представителей команд, болельщиков клуба на трибунах.

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче плей-офф. У Свечникова и Панарина по пасу

«Каролина Харрикейнс» одержала победу в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра прошла на стадионе «Скоттиабанк-Арена» и завершилась со счетом 3:2. В составе «Каролины» отличились Джейкоб Славин, Джастин Уильямс и Мартин Нечас. В голевой атаке Уильямса результативной передачей отметился россиянин Андрей Свечников. За «Нью-Йорк Рейнджерс» забросили по шайбе Мика Зибанеджад и Марк Стаал, во второй атаке поучаствовал Артемий Панарин.

Стало известно имя нового наставника «Химок»

Подмосковные «Химки» возглавит главный тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько. Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков. Позднее «Химки» подтвердили назначение Гунько. Гунько уже уволился из Академии «Спартака», а ранее «Химки» объявили об увольнении Сергея Юрана, который заявил, что его отставка связана со «Спартаком».

«Арсенал» выиграл Кубок Англии благодаря дублю Обамеянга

Лондонский «Арсенал» стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2019/20, в финальном матче обыграв «Челси». Матч прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счетом 2:1 в пользу «канониров». В составе «Челси» на 5-й минуте отличился Кристиан Пулишич, за «Арсенал» дубль сделал Пьер-Эмерик Обамеянг, забив по мячу в каждом из таймов.