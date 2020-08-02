Московский ЦСКА продолжает попытки приобрести аргентинского полузащитника «Архентинос Хуниорс» Фаусто Веру, несмотря на отклоненное предложение в размере пяти миллионов евро.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, в армейском клубе рассчитывают, что трансфер 20-летнего аргентинца поможет его соотечественнику форварду Адольфо Гайчу адаптироваться в ЦСКА.

Отметим, контракт Веры с «Хуниорс» рассчитан до июня 2021 года.

Ранее стало известно, что форвард «Сан-Лоренсо де Альмагро» Адольфо Гайч официально перешел в московский ЦСКА. Информацию огласил аргентинский клуб, но ЦСКА пока о трансфере футболиста не сообщал. В прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч сыграл в 12 матчах, в которых записал на свой счёт пять голов. В активе футболиста матч в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.