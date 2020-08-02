Киргизская чемпионка UFC в наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко проведет следующий поединок против бразильянки Дженнифер Майи.

Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции. В рамках со-главного поединка турнира YFC Vegas 5 Майя победила шотландку Джоан Калдервуд. Бой завершился в первом раунде после того, как Майя применила болевой прием (рычаг локтя).

На победу Майи отреагировала Шевченко, написав в твиттере: «До скорой встречи».

Напомним, спортсменка из Киргизии завоевала титул в наилегчайшем весе в декабре 2018 года, победив единогласным решением судей Йоанну Енджейчик из Польши. После этого Шевченко провела три успешные защиты титула, победив Джессику Ай, Лиз Кармуш и Кэтлин Чукагян.