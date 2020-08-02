Французский «Лилль» объявил о трансфере турецкого нападающего Бурака Йылмаза, ранее выступавшего в составе стамбульского «Бешикташа».

Как сообщается на официальном сайте французского клуба, с Йылмазом заключен двухлетний контракт.

Отметим, 35-летний турок перешел в «Лилль» как свободный агент и станет заменой ушедшему в «Наполи» нигерийцу Виктору Осимхену.

Напомним, нигерийский форвард подписал контракт с «Наполи» до 2025 года с зарплатой 4,5 млн евро в год плюс бонусы. Сообщалось, что «Лилль» получит за Осимхена 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, вратаря Орестиса Карнезиаса и защитника Клаудио Манци. В прошлом сезоне французской Лиги 1 Осимхен забил 13 голов в 27 матчах.

Йылмаз провел 25 матчей турецкой Суперлиги и забил 13 голов, а также отдал шесть результативных передач.