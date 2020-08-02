Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, что главный тренер команды Кике Сетьен останется на своем посту в следующем сезоне.

По словам Бартомеу, у Сетьена есть контракт, и когда его наняли, тренеру объяснили, что это был проект для этого сезона и всего следующего. Президент каталонцев отметил, оценивать работу тренера в течение нескольких месяцев с пандемией между ними очень сложно. Он добавил, в «Барселоне» никогда не думали о смене тренера.

«Я знаю, что появилась некоторая информация о том, что, если он не выиграет две игры, мы сменим его, но это никогда не обсуждалось. Сетьен — наш тренер. Мы ни с кем не разговаривали. Ни с Лораном Бланом, ни с кем-либо. С Хави я общаюсь, потому что у нас хорошие отношения, к тому же он недавно подписал новый контракт со своей командой», — сказал Бартомеу, слова которого приводит Sport.es.

Ранее сообщалось, что директор академии «Барселоны» Патрик Клюйверт может стать новым главным тренером сине-гранатовых.