Зрители на бое UFC в Москве. Фото: инстаграм организации

Зрители на бое UFC в Москве. Фото: инстаграм организации

Стало известно, кто получил денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 5, который состоялся в ночь с 1 на 2 августа в Лас-Вегасе.

Лучшим боем вечера стал поединок между Бобби Грином и Лэндо Ваннатой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Грина единогласным решением судей — 30:26, 30:27, 30:27.

Кроме того, дополнительные гонорары за лучшие выступления вечера заработали бразильские бойцы Дженнифер Майя и Висенте Луке. Майя в со-главном поединке вечера одолела Джоан Калдервуд благодаря болевому приему (рычаг локтя), а Луке одержал победу над Рэнди Брауном техническим нокаутом.

Напомним, бонус за лучший поединок и лучшие выступления составляет по 50 тысяч долларов для каждого спортсмена.