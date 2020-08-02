Центральный защитник французского «Монако» Бенуа Бадьяшиль может стать футболистом английского «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на TF1. По информации источника манкунианцы заинтересованы в приобретении игрока и уже начали переговоры о его трансфере. Отмечается, на 19-летнего Бадьяшиля также претендуют леверкузенский «Байер» и мадридский «Реал».

Отметим, контракт молодого французского защитника рассчитан до 30 июня 2024 года. «Монако» хочет заработать с продажи Бенуа Бадьяшиля как минимум 30 миллионов евро. В завершившемся сезоне центральный защитник провел в составе своего клуба 16 поединков французской Лиги 1, две игры Кубка Франции и два матча Кубка французской лиги.