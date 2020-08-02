Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что пропустит US Open в этом году.

По словам Кирьоса, у него нет проблем с тем, что USTA проведет US Open, и если игроки хотят туда ехать — это их решение, но только до тех пор, пока все будут вести себя ответственно и безопасно.

Австралиец отметил, он не выступит на US Open в этом году, и ему очень больно, что он не сможет сыграть на одном из величайших стадионов в теннисе — имени Артура Эша.

«Но я делаю это ради людей, ради австралийцев, ради сотен тысяч американцев, лишившихся жизни, ради всех вас. Это мое решение, нравится оно вам или нет», — сказал Кирьос, слова которого приводит Uninterrupted.

Ранее первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти, объявила, что не примет участия в US Open. По словам Барти, она с командой решила, что в этом году не поедет в США на Western & Southern Open и на US Open.