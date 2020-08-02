Директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал дебют Сергея Пиняева во взрослом футболе.

По словам Ларина, он сидел рядом с Юрием Семиным, Борисом Игнатьевым и Омари Тетрадзе, которые до этого не видели Пиняева, а теперь увидели, что в России есть перспективные парни. Ларин отметил дебютом все довольны, это было лучше, чем хорошо — отличный дебют.

«Надо всё делать постепенно и ни в коем случае не перегибать палку. Если он в каждом матче будет выходить ярко, то завоюет место в стартовом составе. В любом случае когда-то это произойдет! Я не сомневаюсь в этом. На матче был селекционер «Манчестер Юнайтед», от клуба пришла СМС: «Великолепный дебют, поздравляем», — сказал Ларин, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, в матче первого тура ФНЛ между «Чертаново» и «Спартаком-2» Пиняев вышел на замену на 64-й минуте матча и в первой же атаке через минуту отдал результативную передачу.