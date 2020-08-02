Трансфер бразильского нападающего Халка из петербургского «Зенита» в китайский «Шанхай СИПГ» вошел в список самых дорогостоящих переходов в мире.

Как сообщает Goal, переезд Халка в Китай в 2016 году стал 55-м в мире по дороговизне. Первое место в рейтинге занял соотечественник экс-игрока «Зенита» Неймар, который перешел из каталонской «Барселоны» во французский «ПСЖ» за 222 миллиона евро. На второй позиции оказался француз Килиан Мбаппе, перешедший из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов, третьим стал трансфер и Жоау Фелиша из лиссабонской «Бенфики» в мадридский «Атлетико» за 126 миллионов.

Ранее Халк, который до сих пор выступает за клуб китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ», не исключил возможности продолжения карьеры в Европе.