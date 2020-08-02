Согласно официальной статистике на воскресенье, 2 августа, в России зафиксированы 5 427 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 850 870, сообщает Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день у 186 569 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончалось 70 человек. Всего за все время пандемии зафиксированы 14 128 летальных случая. За последние 24 часа 3 649 пациентов выписаны по выздоровлению, всего 650 173 россиян успешно преодолели болезнь.

На первом месте среди регионов по-прежнему идет Москва. В столице числится 242 713 инфицированных, из них 664 — за последние сутки. В Московской области 63 755 зараженных, из них новых случаев — 157. В Санкт-Петербурге добавилось 163 пациента, всего 31 785 инфицированных.