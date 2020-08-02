Армянский боец UFC в легком весе Арман Царукян рассказал, как можно победить чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

По словам Царукяна, ему хотелось бы подраться с Хабибом, но это нереальный бой, потому что пока армянский боец дойдет до титульника, это займет очень большое время, а Хабиб один-два боя, и уйдет.

Царукян отметил, он работал бы с Хабибом в стойке, не отходил бы назад, больше встречал бы россиянина и не давал тому прижиматься к сетке. Царукян добавил, он выдерживал бы безопасную дистанцию, чтобы Хабиб не проходил.

«План на бой я вижу такой: если Хабибу не дать бороться, можно спокойно его выиграть. Но не дать ему бороться – очень тяжело. Я смотрю как вольник, и вижу, что все его противники неправильно защищались с ним – я бы это делал по-другому», – сказал Царукян, слова которого приводит подкаст FIGHT SHOW.

Напомним, Царукян одержал победу над бразильцем Дэви Рамосом в бою в рамках турнира UFC Fight Island 2 на бойцовском острове в Абу-Даби. Бой прошел в рамках андеркарда и продлился все три раунда. По итогам поединка Царукян одержал победу единогласным решением судей со счетом 30:27, 30:27, 29:28.