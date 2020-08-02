Болельщики московского «Спартака» неоднозначно восприняли новость о переходе в команду бывшего нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

В комментариях в аккаунте красно-белых в Instagram фанаты разделились на недовольных и тех, кто желает футболисту удачи.

«В наше время слово «честь» не имеет никакого значения… Этот переход — тому подтверждение…» — написал один из пользователей.

«Правильно, что забрал «девятку» у лавочника Мирзова, негоже, чтобы «9» на банке сидела», — отреагировал на новость о номере Кокорина болельщик «Спартака».

«Саш, красиво говоришь! А теперь докажи все на поле, удачи!», — пишет один из фанатов красно-белых.

«Как это мерзко», — еще одно мнение в комментариях.

«Капец твоей карьере, Саша, как Шюррле! «Спартак» погубит твою карьеру!» — написал, судя по всему, поклонник одной из бывших команд Кокорина.

«Все твои обиды и косяки забыты. Удачи, Саня», — не все болельщики столь категоричны.

«Тошно смотреть на эту рожу в красно-белых цветах», — заявил фанат, слова которого подтверждают, что Кокорину в «Спартаке» первое время придется непросто.

Напомним, московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Сообщается, что соглашение подписано по схеме «3+1».

Отметим, что Кокорин завершал сезон в составе «Сочи», проведя десять игр и забив семь голов за южный клуб.