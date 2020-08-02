Газизов рассказал о зарплате Кокорина в «Спартаке»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о зарплате Александра Кокорина в клубе.

«Скажу так: Саша пошел на понижение зарплаты. Это сто процентов. Его зарплата примерно сопоставима с лидерами «Спартака». Писать же можно что угодно», — сказал Газизов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Сообщается, что соглашение подписано по схеме «3+1».

Отметим, что Кокорин завершал сезон в составе «Сочи», проведя десять игр и забив семь голов за южный клуб.