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  • 15:20,  2 августа 2020
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Газизов рассказал о зарплате Кокорина в «Спартаке»

Газизов рассказал о зарплате Кокорина в &#171;Спартаке&#187;
Шамиль Газизов. Фото: ФК "Спартак"

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о зарплате Александра Кокорина в клубе.

«Скажу так: Саша пошел на понижение зарплаты. Это сто процентов. Его зарплата примерно сопоставима с лидерами «Спартака». Писать же можно что угодно», — сказал Газизов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Сообщается, что соглашение подписано по схеме «3+1».

Отметим, что Кокорин завершал сезон в составе «Сочи», проведя десять игр и забив семь голов за южный клуб.

В «Спартак» Александр Кокорин пришел как свободный агент, поскольку не договорился с «Зенитом» о продлении контракта на своих условиях.

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