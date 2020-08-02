Газизов: Кокорин может уйти в Европу до истечения срока контракта со «Спартаком»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о трансфере Александра Кокорина.

По словам Газизова, Кокорин может уйти и до истечения срока контракта. Гендиректор считает новичка своей команды футболистом с большим будущим. Он отметил, что через год-два на него могут быть предложения из Европы.

Газизов, слова которого приводит Sport24, добавил, что «Спартак» не может удерживать спортсмена, если это будет интересно всем. Он рассказал, что главный тренер Доменико Тедеско знал о трансфере и держал его в уме, а это означает, что игровая модель с таким количеством форвардов для него годится.

Напомним, московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Сообщается, что соглашение подписано по схеме «3+1».

Отметим, что Кокорин завершал сезон в составе «Сочи», проведя десять игр и забив семь голов за южный клуб.