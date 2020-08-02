Уфимский «Салават Юлаев» был заинтересован в нападающем Наиле Якупове в нынешнее межсезонье.

Об этом сообщает Gorobzor. По информации источника, официальных предложений об обмене «Витязю» и «Амуру» не поступало, потому что главный тренер уфимцев Томи Лямся сказал руководству клуба, что не видит хоккеиста в составе.

Напомним, в июне Наиль Якупов стал хоккеистом хабаровского «Амура». Об этом сообщил официальный сайт «Витязя». Отмечается, Якупов обменян в дальневосточный клуб, взамен команда из Подольска получит денежную компенсацию.

Ранее петербургский СКА отдал «Витязю» Якупова, а получил взамен форварда Павла Колтыгина, а также права на нападающего Германа Рубцова, который сейчас играет в Северной Америке в системе клуба «Филадельфия Флайерс».