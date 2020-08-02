Известный боец UFC Жорж Сен-Пьер прокомментировал возможный поединок против Хабиба Нурмагомедова.

По словам Сен-Пьера, он все еще находится в хорошей форме, но не потому что готовится к бою, а из-за того, что ему нравится оставаться таким. Боец отметил, он еще не в идеальном состоянии, и если у него будет поединок, он отправится в тренировочный лагерь.

«Если у UFC есть, что мне сказать, или они хотят сделать предложение, от которого я не смогу отказаться, то стоит просто позвонить мне. Они точно знают, где меня искать», – сказал Сен-Пьер в эфире канадского франкоязычного телеканала RDS.

Ранее российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что весной проведет поединок с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.