Бубнов: В первую очередь Кокорин посадит на скамейку Джордана Ларссона

Ветеран московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о трансфере Александра Кокорина.

По словам Бубнова, Кокорину в «Спартаке» будет комфортнее, ведь в «Зените» есть Сердар Азмун и Артем Дзюба, а у красно-белых таких связок нет, и футболисту представится возможность показать себя. Бубнов считает, что Кокорин не затеряется, несмотря на большой выбор нападающих в «Спартаке», так как другие форварды выступают не так стабильно, как способен выступать он.

«Кокорин для «Спартака» — перспективное приобретение. Но ему нужно будет себя проявить. Думаю, в первую очередь он посадит на скамейку Джордана Ларссона. Все-таки Понсе играет чаще. Но уверен, что Тедеско попробует разные связки», — сказал Бубнов, слова которого приводит Sportbox.

Напомним, московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Сообщается, что соглашение подписано по схеме «3+1».

Отметим, что Кокорин завершал сезон в составе «Сочи», проведя десять игр и забив семь голов за южный клуб.