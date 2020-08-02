Охрана базы подмосковных «Химок» около часа не пускала бывшего главного тренера команды Сергея Юрана на территорию.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». По информации источника, Юран приехал на базу на следующий день после увольнения, чтобы забрать вещи и попрощаться с командой. Охранники отказывались открывать тренеру дверь, ссылаясь на запрет руководства. Отмечается, затем к Юрану вышел новый гендиректор «Химок» Александр Зайцев, который попросил его уехать и вернуться за вещами через неделю.

Сообщается, что ситуация была решена только после того, как Юран позвонил заместителю прокурора области. Спустя пять минут после звонка тренера пропустили на территорию базы.

Ранее стало известно, что подмосковные «Химки» возглавит главный тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько. Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.