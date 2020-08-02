Американский боец UFC в среднем весе Эдмен Шахбазян прокомментировал свое поражение от Дерека Брансона.

«Я в порядке, только нужно наложить пару швов. Спасибо вам за сообщения, люблю вас всех! Поздравляю Дерека Брансона — он проделал отличную работу. Никаких оправданий, ведь это бойцовская игра. Я вернусь! Рад, что у меня есть такая поддержка», — написал Шахбазян в своем Instagram.

Напомним, в рамках турнира UFC Vegas 5 состоялся в главный поединок между американскими бойцами в среднем весе Дереком Брансоном и Эдменом Шахбазяном. Победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Брансон.

Для Брансона эта победа стала 21-й в карьере при семи поражениях. Шахбазян потерпел первое поражение в 12 поединках.