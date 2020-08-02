Футбольный журналист Сергей Егоров рассказал о финансовых требованиях, из-за которых из «Химок» был уволен Сергей Юран.

По словам Егорова, его зарплата составляла 500 тысячам в месяц, а тренер хотел повышения в пять раз. Он отметил, Юрана не собирались убирать, хотя раздражение со стороны «Спартака» на высказывания тренера была.

«Зарплата Юрана в «Химках» до выхода в финал Кубка России – 300 тысяч рублей, после выхода – 500 тысяч. Тренер имеет право на повышение – он вышел в РПЛ, он уверенно убрал «Урал» в полуфинале и неплохо смотрелся в финале, чуть не отправил «Зенит» в овертайм. Клуб посчитал просьбу о повышении чрезмерной. Но теперь клубу предстоит платить неустойку – 500 тысяч в месяц по почти трехлетнему контракту», — написал Егоров в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что подмосковные «Химки» возглавит главный тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько. Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.