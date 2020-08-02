Арустамян: Кокориным и Уруновым дело не ограничится — «Спартак» будет покупать

Футбольный комментатор Нобель Арустамян поделился мнением о трансферной политике московского «Спартака».

По словам Арустамяна, кроме Кокорина в «Спартак» переходит и Остон Урунов, который уже завтра проходит медосмотр для «Спартака». Инсайдер не сомневается, что этим дело не ограничится и «Спартак» будет покупать.

«Но не менее важный для Газизова вопрос помимо новичков — продажи. После таких трат ему точно нужно будет расстаться с некоторым футболистами, и хочется посмотреть, как Шамиль справится с этим. А продавать всегда сложнее, чем покупать», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Сообщается, что соглашение подписано по схеме «3+1».

Отметим, что Кокорин завершал сезон в составе «Сочи», проведя десять игр и забив семь голов за южный клуб.