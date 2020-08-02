Голкипер «Вашангитона» Илья Самсонов не примет участия в играх плей-офф НХЛ из-за серьезного повреждения, которое он получил в России.

Оказалось, что травма российского голкипера не была связана свозможными занятиями на льду. Как отметил генеральный менеджер Брайан Маклеллан, Самонов не поставил в известность тренерский и медицинские штабы «Кэпиталз».

Ранее Самсонов не принимал участие в тренировочном лагере и не был включён в команду на участие в Кубке Стэнли. Характер повржедния или как оно было получено не были раскрыты столичным клубом. Отмечается, что Самсонов будет готов к старту нового сезона.

Свой первый матч в групповом раунде «Вашингтон» сыграет 3 августа с «Тампой».