Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поздравил бывшего нападающего команды Александра Кокорина с переходом в московский «Спартак».

«Искренне поздравляю Александра с подписанием контракта минимум на три года со «Спартаком», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Медведев пожелал Кокорину, чтобы его мечта вернуть с его помощью тот «Спартак», «который все любят», реализовалась во время его игры за «красно-белых», а соперничество «Спартака» с «Зенитом» обогатилось новыми чертами.

Ранее «Спартак» презентовал контракт с Кокориным по схеме «3+1». Нападающий перешел в московский клуб в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Зенит», а сезон заканчивал в «Сочи», в котором провел 10 матчей и забил семь голов.

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