Традиционная фотосессия прошла перед стартом Гран-при Великобритании. Россиянин Даниил Квят, оказался среди семи пилотов, которые не стали преклонять колено во время церемонии в знак солидарности борьбы с расизмом.

Участники гонки, которые остались на ногах помимо Квята — Кими Райкконен и Антони Джовинацци (оба – «Альфа Ромео»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари»), Карлос Сайнс («Макларен»), Кевин Магнуссен («Хаас»).

Ранее гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал пилотов и организаторов Формулы-1 активнее выражать гражданскую позицию по вопросам борьбы с расизмом, однако некоторые пилоты считают, что преклонение колена противоречит их культуре и принципам.

Квят на всех четырёх гонках сезона, надевал футболку с антирасистскими фразами, но не вставал на колено во время церемонии.