Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят раньше времени выбыл из борьбы на Гран-при Великобритании Формулы-1 на автодроме в Сильверстоуне.

Занимая 12-е место, Квят допустил ошибку в скоростном повороте, потеряв контроль над болидом. Машина вылетела задом на обочину, врезавшись в отбойник. Авто оказался сильно разбит, но сам гонщик не пострадал и самостоятельно выбрался из болида.

До аварии Квят, чья машина претерпела изменения в коробке передач, успел отыграть несколько позиций после старта с 19-го места и сохранял шансы попасть в очковую зону. Партнер Квята Пьер Гасли в момент этой аварии перед ним на одиннадцатой позиции.