Центральный защитник Деян Ловрен, купленный «Зенитом» у «Ливерпуля», готов к прибытию в расположение «Зенита».

Хорватский защитник выложил фотографию в сторис инстаграма из самолета. Ловрен подписал ее: «Вылетаю в Петербург».

Напомним, «Зенит» в конце июля объявил о переходе Ловрена из «Ливерпуля». Футболист заключил с клубом трехлетний контракт. Сумма трансфера порядка 11 млн фунтов.

Прошлый сезон Ловрен сыграл за «Ливерпуль» десять матчей в АПЛ и сделал одну голевую передачу.