Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании в «Формуле-1». Вторым к финишу на трассе в Сильверстоуне пришел пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

Напомним, что российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сошел с трассы на тринадцатом круге, разбив свой болид. Находясь на 12-й строчку Квят, утратил контроль над машиной, после чего автомобиль на большой скорости улетел на обочину, сильно ударившись об ограждение. В это время перед Квятом ехал напарник Пьер Гасли, который в итоге финишировал седьмым.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал одиннадцатым, гонщик «Феррари» Себастьян Феттель пришел к финишу на десятой позиции.