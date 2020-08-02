Российски чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил пост, посвященный своему тренеру Хавьеру Мендесу.

Хабиб заметил, что к бою против Гэтжи ему предстоит тяжелая подготовка, где уже в сентябре он будет работать вместе с Хавьером Мендесом.

«Это подготовка будет отличаться от всех прежних подготовок», — написал Хабиб в инстаграме.

Напомним, свой следующий бой Хабиб рассчитывает провести 24 октября против Джастина Гэтжи. После этого, в апреле 2021 года, он хочет получить в соперники Жоржа Сен-Пьера.