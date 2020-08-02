Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал петербургского биатлониста Дмитрия Малышко определится с выбором — продолжать карьеру или заканчивать.

По словам Тихонова, это должно быть решение самого Малышко. Тихонова непонятно, почему он мнется.

«Дима, ты же мужик. Прими конкретное решение, либо заканчивай, либо продолжай выступать и доказывай свое место в сборной. Просто уже на дворе август, если он хочет остаться в спорте, то уже должен выполнять конкретные объемы работы», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, слухи о том, что Малышко может завершить карьеру, появились нынешним летом. Глава петербургской федерации биатлона Дмитрий Васильев сообщал, что предлагал спортсмену свою помощь, но тот отказался.