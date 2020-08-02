Бывший капитан сборной России и легенда «Зенита» Андрей Аршавин получил управленческую должность в петербургском клубе.

Аршавин стал директором департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам. В воскресенье, 2 августа, он был утвержден в этой должности.

Напомним, что после завершения игровой карьеры Аршавин проходил обучение в Центре повышения квалификации тренеров в Академии «Зенита», получил лицензии категории D и С, тренировал команду 2004 года рождения и выступал комментатором и экспертом на телеканале «Матч ТВ».

Кроме того, Аршавин трудился советником генерального директора по молодежному футболу.