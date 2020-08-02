Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что бывший тренер «Химок» Сергей Юран отказался быть у него в прямом эфире «Матч ТВ».

Ранее Губерниев сообщал, что опальный тренер дал согласие на участие в программе «Все на Матч!» 3 августа.

«Эх, не придет Юран ко мне на эфир в понедельник! Забоялся, а какой был шанс рассказать, показать и быть услышанным! Эх, Сергей… Ох, Сергей…» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что Юран был отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок». В качестве причины он назвал, что его кандидатуру не согласовали со «Спартаком» и лично Шамилем Газизовым. Вместо Юрана подмосковный клуб возглавил Дмитрий Гунько — бывший главный тренер Академии «Спартака».