Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что авария в гонке Гран-при Великобритании произошла не из-за него, а из-за проблемы с правым задним колесом.

«Гонка выглядела очень сильной, пока не возник прокол, который закончил наш день», — написал Квят в своём аккаунте в «Инстаграме».

На повторах аварии видно, что колесо начинает терять форму прямо перед разворотом болида. Колесо было спущено, хотя не касалась отбойника в момент аварии.

Ранее Квят предполагал, что утратил управление над болидом из-за того, что отвлёкся от трассы и наехал на красный бордюр в скоростном повороте.