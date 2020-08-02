Хорватский Защитник «Зенита» Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург и сфотографировался в аэропорту с футболкой «Зенита».

Ранее он выкладывал фото из самолета.

Деян Ловрен — в Петербурге! ???? Добро пожаловать! pic.twitter.com/W1D4ME2UVy — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 2, 2020

Ожидается, что в понедельник защитник познакомится с товарищами по команде, тренерским штабом и проведет первую тренировку в составе «Зенита».

Ранее «Зенит» объявил о переходе Ловрена из «Ливерпуля». Футболист подписал с клубом трехлетний контракт. Сумма трансфера составила 11 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Ловрен сыграл за «Ливерпуль» десять матчей в АПЛ и сделал одну голевую передачу.