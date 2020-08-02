Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен определился с игровым номеров, в которому будет выступать за петербургский клуб. Им оказался бывший номер Бранислава Ивановича — шестой.

В современной истории «Зенита» шестой номер принадлежал Юрию Вернидубу, Александру Спиваку, Николасу Ломбертсу, Хави Гарсии и Браниславу Ивановичу. Все они выводили петербургский коллектив с капитанской повязкой.

Ближайшую игру «Зенит» проведет 7 августа. В игре за Суперкубок России соперником команды Сергея Семака будет московский «Локомотив».