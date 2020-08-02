Форвард «Зенита» Артем Дзюба сделал заявление болельщикам через свой инстаграм. Футболист заговорил о чувстве юмора.

Дзюба отметил, что человек с хорошим юмором всегда несет позитив, от которого люди заряжаются.

«К юмору я отношусь прекрасно. Как говорили умные люди: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом». Поэтому человек глупый априори не умеет шутить и не понимает шуток», — сказал Дзюба в инстаграме.

Дзюба пожелал быть приветливым, улыбаться и наслаждаться жизнью.

Напомним, что Дзюба был признан лучшим игроком сезона РПЛ.