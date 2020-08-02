Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о функциях Андрея Аршавина, которые он будет выполнять в качестве директора департамента по развитию молодежного футбола.

Как отметил Медведев, департамент по развитию молодежного футбола входят академия, молодежная команда и «Зенит-2». По его словам, это большая структура, требующая разделения спортивной и административно-хозяйственных функций. Медведев отметил, что Андрей будет полностью сосредоточен на спортивных вопросах.

«Пирамида молодежного футбола должна ежегодно давать несколько игроков для основы, как это происходит в «Аяксе», «Баварии» и «Барселоне». Потом эти футболисты не только могут играть основе, но и приобретают высокую рыночную стоимость», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

Медведев отметил, что Аршавин вдумчиво подходил к принятию решение и выполнил все обязательства перед «Матч ТВ», поработал тренером одного из возрастов академии и познакомился с главным тренером академии. По словам Медведева, Аршавин отлично представляет себе фронт работы.