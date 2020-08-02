Агент и отчим нападающего Александра Кокорина Кирилл Логинов оценил переход игрока в «Спартак».

По его словам, уйти из «Зенита» не было решением самого Кокорина.

«Естественно, нет», — цитирует слова Логинова «Комсомольская правда».

Отчим добавил, что о причинах ухода из «Зенита» нужно интересоваться у руководства петербургского клуба — они знают лучше. Больше комментариев Логинов не дал.

Напомним, что «Спартак» объявил о переходе Кокорина в воскресенье, 2 августа. Форвард пришел в «Спартак» на правах свободного агента.