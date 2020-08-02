Новый директор по спортивным вопросам департамента петербургского «Зенита» по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин не будет преемником спортивного директора Хавьера Рибалты, а будет взаимодействовать с ним в области подготовки молодых игроков.

Как отметил генеральный директор Александр Медведев, нынешний спортивный директор пока никуда не уходит и уходить не собирается.

«Футболисты из молодежного состава и «Зенита-2″ попадают в поле зрения основной команды. Аршавину и Рибалте предстоит много взаимодействовать по этой части клубной пирамиды», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

Напомним, что «Зенит» сегодня объявил о новой должности для своего бывшего лидера Андрея Аршавина.