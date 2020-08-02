Комментатор Геннадий Орлов выразил свое мнение о переходе нападающего Александра Кокорина в «Спартак».

По словам Орлова, «Газизов открыто сказал, что «Спартак» будет стараться бросить перчатку «Зениту».

«Поэтому переход Кокорина в «Спартак» – это перчатка от «Спартака» Санкт-Петербургу. Вообще, «Спартак» – это всегда перчатка для «Зенита», это было так постоянно», — цитирует Орлова «Sport 24».

Орлов отметил, что «Зенит» также атаковал «Спартак», когда начинал свою чемпионскую деятельность в последние годы, вертикаль успехов выстраивалась и случился подъем «Зенита» за последние 10 лет. Орлов считает, что это нормально, так и должно быть в спорте. Привел в пример противостояние мадридского «Реала» с каталонской «Барселоной».

Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» в качестве свободного агента.