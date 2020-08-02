Друг форварда Александра Кокорина отреагировал на переход игрока в «Спартак». В сторис инстаграма Куропаткин выложил детское фото Кокорина, на котором будущий нападающий «Динамо» и «Зенита» находится в форме красно-белых.

В детстве Кокорин проходил просмотр в «Спартаке», который закончился неудачно для будущего профессионала. После этого Кокорин затаил обиду на «Спартак» и говорил, что никогда не перейдет в стан красно-белых.

Напомним, «Спартак» объявил о переходе Кокорина 2 августа, в воскресенье. Кокорин перешел в качестве свободного агента.