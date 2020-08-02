Защитник «Зенита» Деян Ловрен дал первое интервью после прилёта в расположение клуба.

Ловрен отметил, что счастлив оказаться здесь и с нетерпением ждет, когда начнётся новый этап в его жизни.

«Действительно рад. Не знаю, чего ожидать, но готов ко всему!», — отметил Ловрен в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Также Ловрен отметил, что в последние пару дней общался с Сергеем Семаком и сказал ему, что готов присоединиться к команде. Ловрен отметил, что уже начал изучать русский язык и сказал фразу «добрый день» на русском.

Напомним, «Зенит» объявил о переходе Ловрена 27 июля. Сумма трансфера из «Ливерпуля» составила примерно 11 миллионов фунтов.