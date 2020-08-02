«Спартак» официально объявил о переходе Александра Кокорина. Аршавин будет руководить молодежным футболом в «Зените», — эти и другие новости воскресенья на Nevasport.

«Спартак» объявил о трансфере Кокорина и показал игрока в красно-белой форме

Московский «Спартак» объявил о подписании Александра Кокорина, опубликовав в соцсетях короткий ролик с футболистом в форме команды. «Всем привет! Сделаем красиво?» — говорит Кокорин на видеозаписи. В «Спартак» Александр Кокорин пришел как свободный агент, поскольку не договорился с «Зенитом» о продлении контракта.

Аршавин назначен на руководящую должность в «Зените»

Бывший капитан сборной России и легенда «Зенита» Андрей Аршавин получил управленческую должность в петербургском клубе. Аршавин стал директором департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам. В воскресенье, 2 августа, он был утвержден в этой должности.

Квят угодил в серьезную аварию на Гран-при Великобритании

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят раньше времени выбыл из борьбы на Гран-при Великобритании Формулы-1 на автодроме в Сильверстоуне. Занимая 12-е место, Квят допустил ошибку в скоростном повороте, потеряв контроль над болидом. Машина вылетела задом на обочину, врезавшись в отбойник. Авто оказался сильно разбит, но сам гонщик не пострадал и самостоятельно выбрался из болида.

Ловрен прибыл в расположение «Зенита»

Хорватский Защитник «Зенита» Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург и сфотографировался в аэропорту с футболкой «Зенита». Ожидается, что в понедельник защитник познакомится с товарищами по команде, тренерским штабом и проведет первую тренировку в составе «Зенита».

Стал известен игровой номер Ловрена в «Зените»

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен определился с игровым номеров, в которому будет выступать за петербургский клуб. Им оказался бывший номер Бранислава Ивановича — шестой. В современной истории «Зенита» шестой номер принадлежал Юрию Вернидубу, Александру Спиваку, Николасу Ломбертсу, Хави Гарсии и Браниславу Ивановичу. Все они выводили петербургский коллектив с капитанской повязкой.