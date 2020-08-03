Главным событием первого тура ФНЛ стал дебют во взрослом футболе Сергея Пиняева: молодой футболист вышел на замену и меньше, чем через минуту уже отдал результативную передачу на одноклубника. Уже пару лет многие ждали, когда же Пиняев сыграет с профессионалами, но он превзошел все ожидания!

Сергей вышел на поле в составе «Чертаново» против «Спартака-2» в возрасте 15 лет и 9 месяцев, став самым молодым футболистом в истории ФНЛ. Однако наиболее юным во всем Первом дивизионе остается Владимир Бут, который провел свой первый матч в составе «Гекриса» в возрасте 14 лет 11 месяцев и 6 дней.

Естественно, это не первый матч Пиняева с основой «Чертаново», но впервые он сыграл со взрослыми совсем недавно: в конце июня, когда на сборах «Чертаново» обыграло омский «Иртыш». Тот матч проходил в три тайма по 40 минут, а Пиняев вышел на поле в третьем тайме, отыграв его целиком.

В России могли бы и не обратить внимание на Сергея, если бы не «МЮ»: Пиняев несколько раз ездил в Манчестер на стажировку и блестяще проявлял себя. В один из приездов он несколько раз тренировался с командой на год-полтора старше, забил пять мячей в одном тренировочном турнире и общался с Сульшером и Лингардом. Сульшер, кстати, сказал юному россиянину, что через пару лет место Лингарда в составе «МЮ» будет за Пиняевым.

Пиняев пока не может перейти в Академию «МЮ» по правилам ФИФА, и потому ему придется дожидаться совершеннолетия, не теряя при этом в скиллах. «Чертаново» — один из лучших вариантов, где можно прогрессировать, что и показал первый поединок с дублем «Спартака», который команда Дениса Первушина проиграла. Поражение не так важно, тем более в первой игре. Гол Пиняева затмил и победу «Спартака-2», и дубль Михаила Игнатова, который также был очень хорош. Это означает лишь одно: в перспективе Сергей Пиняев — суперзвезда российского футбола, а при должном подходе и мирового.

К нему уже приезжает Евгений Савин и снимает о нем полноценный выпуск, у него уже 58 тысяч подписчиков в Instagram, на него подписаны Кокорин, Смолов, Аршавин и другие звезды нашего футбола, он является одним из лиц Nike. Физически Сергей растет не хуже, чем число подписчиков в его соцсетях: если на видео «КраСавы» полтора года назад он был еще маленьким и щуплым, то сейчас начинает напоминать взрослого футболиста, готового к серьезным нагрузкам.

Главная опасность для Пиняева — деньги. Их у него и сейчас достаточно, но через год-два придут большие клубы в лице «Зенита», «Локомотива» и «Спартака». Они предложат молодому футболисту намного больше, чем «Манчестер Юнайтед» — не потому что «МЮ» беднее, а лишь из-за того, что в Англии не привыкли платить юниорам как сформировавшимся футболистам. И тогда Пиняеву придется выбрать: либо он едет в Англию играть в футбол, либо остается с троекратным гонораром в России. Для всех нас лучше, чтобы Сергей сделал правильный выбор: игроков с таким потенциалом в России не было давно.