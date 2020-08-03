Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Алина Загитова уже не вернется к соревнованиям и будет выступать в ледовых шоу.

«Не уверена, что Загитова вернётся. Думаю, она сосредоточится на шоу, где смотрится очень органично. Ведь она уже выиграла всё, что только можно в карьере фигуристки. А возвращаться ради того, чтобы бороться за третьи-пятые места, — вряд ли её уровень», — заявила Бестемьянова, слова которой приводят «Известия».

Напомним, в декабре минувшего года Загитова объявила, что берет паузу в карьере. Последним стартом с ее участием стал финал Гран-при, где Алина заняла шестое место. Спортсменка не раз подчеркивала, что речь идет о приостановке карьеры, а не о ее завершении. В нынешнее межсезонье олимпийская чемпионка тренировалась в Новогорске с группой Этери Тутберидзе и другими представителями сборной России