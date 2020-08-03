Три хоккеиста «Сочи» заразились коронавирусом, сообщает «Спорт-Экспресс». Участие команды в домашнем предсезонном турнире Parimatch Sochi Hockey Open 2020, таким образом, ставится под вопрос.

При этом, как сообщает источник, вероятность полной отмены соревнований в Сочи невелика. Стоит отметить, что на прошлой неделе клуб сыграл контрольным матчи против олимпийской (молодежной) сборной России.

Фамилии хоккеистов, сдавших положительные тесты на коронавирус, пока не называются.

Напомним, турнир в Сочи должен состояться в период с 4 по 9 августа. В нем примут участие молодежная сборная России, «Сочи», петербургский СКА и ярославский «Локомотив».