Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением о возможном возвращении Алины Загитовой к соревнованиям.

В декабре минувшего года Загитова объявила о приостановке карьеры, однако продолжает тренироваться.

«Я не думаю, что на Загитову влияло количество спортсменок, тренировавшихся в группе Тутберидзе. В то же время уверена, что там сейчас весьма непросто в плане конкуренции», — сказала Слуцкая, слова которой приводит «Команда России».

Экс-спортсменка отметила, что в группе подрастает Камила Валиева, которая скоро будет наступать на пятки более опытным соперницам.

«Что касается возвращения Алины, то надо знать цели и степень заинтересованности спортсменки. Я информацией на этот счет не обладаю», — сказала Слуцкая.

Напомним, Загитова является Олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.