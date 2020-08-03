Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на слова Евгения Плющенко о том, что программы, поставленные для Алены Косторной в группе Этери Тутберидзе, ужасны.

«Я ни минуты не сомневаюсь в том, что Косторная – настоящий профессионал. И к этому уровню ее подвела Этери Тутберидзе. Еще некоторое время Алена будет кататься на фундаменте, заложенном предыдущим тренером. А вот что произойдет потом, посмотрим. Критиковать всегда проще, нежели делать что-то самому»,. — заявила Слуцкая, слова которой приводит «Команда России».

Она добавила, что в этом вопросе видит много негатива со стороны Плющенко. По мнению Слуцкой, неэтично осуждать работу специалиста, который воспитал целую плеяду успешных спортсменок. Она подчеркнула, что Тутберидзе не ведет себя подобным образом. Слуцкая уверена: если бы чемпионат мира в Монреале состоялся, то все бы увидели, насколько высокую планку установила Тутберидзе.

Напомним, в пятницу, 31 июля, Тутберидзе объявила о прекращении сотрудничества с Аленой Косторной.